Sindicato do MP-AM destaca trabalho da categoria e entrega agenda positiva de reivindicações

Neste mês (no último dia 14) foi celebrado o Dia do Servidor do Ministério Público do Amazonas, instituído pela Lei Estadual n.º 5.956/2022, de autoria do Dep. Estadual Delegado Péricles. A data comemorativa foi criada para destacar a importância e reconhecer a dedicação dos profissionais do MPAM, que têm papel fundamental e contribuem diariamente para a efetivação da justiça no Estado.

“Os servidores do MP-AM formam um quadro profissional vocacionado para defender o bem público e os direitos do cidadão. Apesar dos enormes desafios, tanto na capital quanto nos municípios do interior, eles atuam com zelo, qualidade e celeridade no desempenho de suas funções, sempre com a missão de entregar para o cidadão um serviço público de excelência.”, afirmou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Ministério do Amazonas (SINDSEMP-AM), Marlon Bernardo.

Com o intuito de somar esforços e contribuir com sugestões para a iminente reestruturação administrativa conduzida pela atual gestão do MP, o Sindicato elaborou uma série de reivindicações que contribuirão para o fortalecimento e a valorização da categoria.

As solicitações integram umae agenda positiva e serão encaminhadas hoje (21) à Procuradoria Geral de Justiça – PGJ/AM.

Além disso, a data também celebra os 11 anos de fundação do SINDSEMP-AM. O Presidente da entidade destaca a atuação realizada: “conseguimos ao longo do tempo ampliar a representatividade do sindicato, conquistar benefícios para os servidores, adquirir uma sede própria e trazer mais de 80 convênios com empresas locais. Ainda temos um longo caminho, mas estamos engajados em defender o concurso público, promover debates sobre saúde e apoiar projetos solidários como forma de deixar nossa contribuição para a sociedade”, afirmou Marlon.

