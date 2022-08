Simony é diagnosticada com câncer

A cantora Simony, de 46 anos, foi diagnosticada com câncer na região no intestino. A cantora fez o anúncio nesta quarta-feira, 3, direto do quarto de um hospital em São Paulo, onde está internada.

“Eu sempre fui muito transparente com vocês. Por conta de uma íngua, eu fui fazer a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos. Por esse exame, eu descobri um câncer”, disse Simony, em vídeo compartilhado no Instagram.

A cantora, que é mãe de Ryan, 20 anos; Aysha, 18; Pyetra, 14; e Anthony, de 9 anos, Simony deve passar por quimioterapia para tratar a doença. Ela garantiu que não está abalada com o processo.

“Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando”, afirmou.

Segundo o médico Fernando Maluf, que acompanha Simony, o tumor está localizado na parte final do intestino e há alguns glânglios na região da virilha. No entanto, o médico disse que está otimista.

“Temos esperança grande de que essa princesa vai ter uma história feliz”, declarou.

Corrente de apoio

Após o anúncio, diversos famosos deixaram mensagens para Simony. Jornalistas e artistas declararam apoio à cantora, como o apresentador Luiz Bacci.

“Está em ótimas mãos! É só mais um desafio que será vencido com muito sucesso! Te adoramos”, escreveu.

A humorista Cacau Protásio, da Globo, disse que está rezando por Simony. “Você já está curada em nome de Jesus”, acrescentou.

*Com Terra