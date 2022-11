Simone expõe momento de pânico envolvendo Simaria

Mesmo sem seguir a carreira ao lado de Simaria, Simone Mendes não esconde o seu amor pela ex-parceira musical. Ao participar do quadro Promessas, exibido no programa É De Casa, da Globo, a artista relembrou o quadro de tuberculose que a irmã vivenciou em 2018.

No desabafo, a cantora contou sobre as orações que tinha com Deus. Ela disse que em alguns momentos achou que a sua cabeça fosse parar, já que teve que seguir a carreira nos palcos sem a parceira até então inseparável.

“Achei que o meu psicológico ia parar, minha cabeça ia parar. Eu continuei a fazer trabalho sem ela, e, todas às vezes que eu olhava e não via ela, destruía meu coração. Eu perguntava para Deus, quando ela voltará para mim, para perto de mim. Pensei, se eu não parar, vai dar ruim pra mim. Eu prefiro ficar em casa e esperar a vontade de Deus e orando pela vida dela pra que ela volte pra perto de mim”, falou ela.

E prosseguiu: “Depois de seis, oito meses, Deus trouxe ela de volta pra perto de mim e o maior presente é cantar com a minha irmã. Eu creio que vim nessa terra com a missão de cuidar dela, amar, proteger. Ela sempre foi a cabeça da família, ela me ensinou muito e deus me preparou pra cuidar dessa fortaleza. Eu sou aquele suporte dela, eu tô aqui pra você, eu fui escolhida pra ser sua irmã por isso”, disse a artista que em breve lançará suas primeiras músicas da carreira solo.

Nova fase

Nas últimas semanas, Simone publicou um vídeo em seu canal oficial do Youtube e desabafou sobre os seus próximos passos na carreira, sem Simaria ao seu lado. Segundo a própria, o seu carinho e admiração pela companheira sempre será mencionado.

Seguir para você ser o primeiro a receber as últimas informações sobre este assunto no seu celular!

“Eu tenho um amor e um carinho enorme por tudo que eu vivi dentro desses 30 anos junto com a minha irmã… Como todo mundo tem um ciclo na vida, acredito que os ciclos se iniciam e se encerram, e assim aconteceu comigo e minha irmã. Mas a parte boa disso tudo é que nós estamos felizes com as nossas escolhas”, começou ela.

Segundo Simone, o novo repertório será ainda mais intenso; “Eu nunca havia parado para me dedicar a escolher um repertório. As vezes que eu participei com a Simaria de repertório foram esporádicas… Desta vez eu estou participando de tudo”, admitiu.

*Com informações de Spinoff