Simone e Simaria anunciam fim da dupla; boatos e especulações buscam causa da separação

Simone e Simaria confirmaram no Instagram o fim da dupla após meses de desavenças. Todos os shows marcados serão cumpridos por Simone. As irmãs seguirão em carreira solo, informou a assessoria da dupla.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone”, diz comunicado.

“Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”, avisa Simaria.

“A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória”, disse Simone.

A briga entre as irmãs

Simone e Simaria não se apresentam como dupla desde o final de junho deste ano. O último show das duas juntas foi no dia 11 de junho, em uma caótica apresentação no São João de Caruaru. Na ocasião, Simone iniciou o show sozinha, e Simaria chegou depois de 1h20.

Menos de uma semana depois, no dia 16 de junho, a segunda voz anunciou uma pausa na carreira, e um afastamento dos palcos que teria ligação com uma determinação médica. No mesmo dia, Simone se apresentou sozinha na Festa do Tomate, em Paty do Alferes (RJ).

Em abril deste ano, fãs já haviam notado um afastamento entre as duas, e Simone chegou a responder a um questionamento no Instagram. “Simaria tem a vida dela e eu a minha”, explicou.

Em seguida, algumas falhas de comunicação começaram a ficar mais públicas, como o caso dos áudios vazados do “Programa do Ratinho” (SBT) e a entrevista concedida por Simaria a Leo Dias, do jornal Metrópoles.

“O [programa do] Ratinho foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone”, declarou na ocasião. “Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”

O que sabemos: ausência e separação nas redes sociais

Em julho, Simone lamentou ter que se apresentar sozinha e afirmou que estava sentindo falta da irmã. Ela destacou que estava apenas cumprindo os shows marcados antes de Simaria anunciar o seu afastamento.”Sou extremamente abençoada por receber tanto amor”, comentou, respondendo que “no início é muito ruim, depois acostuma”, sobre o fato de cantar sozinha.

Dias depois, Simaria parou de seguir a irmã e a conta oficial da dupla no Instagram. “Pare de se comparar com outras pessoas. Você está neste planeta para ser você – e não uma imitação de você mesmo”, refletiu em seguida no Twitter. “Boa noite, bilu e biluxas.”

Já Simone alterou o seu nome de usuário para “simonemendes”. Antes, carregava o nome “simoneses”, sendo a terminação “ses” uma sigla para a dupla com Simaria. “Ele [o seu marido, Kaká Diniz] e todo o time da Non Stop Produções conseguiram para mim e meu nome agora é Simone Mendes no Instagram. Muito obrigada, estou muito feliz!”, comemorou.

A troca de indiretas continuou, e Simaria mandou mais um recado no final de julho: “Pense menos, viva mais. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode.”

O que sabemos: crises em festas de família

O capítulo seguinte do drama começou quando Simone resolveu declarar que sentia saudades da filha de Simaria, Giovanna, que completou 10 anos no sábado, 30 de julho. “No dia do seu aniversário, quero que saiba que nunca vou a esquecer, que estarei sempre pedindo a Deus por você”, escreveu. “Eu te amo e vou te amar pra sempre.”

Alguns dias depois, Simaria compareceu à festa de aniversário do filho mais velho de Simone, Henry, que completava oito anos. Mesmo assim, as duas não chegaram a ser fotografadas junto no evento, que contou com as presenças de familiares das duas, Gkay, Camila Loures e outros famosos.

Menos de uma semana depois, foi a vez da festa de aniversário de Giovanna, filha de Simaria. Mas quem esperava um reencontro das irmãs acabou se decepcionando. Ao contrário do que aconteceu na festa de Henry, Simone não compareceu aos festejos da sobrinha.

O que não sabemos: a origem do problema

Sem a divulgação da origem do problema, semana passada foi a vez de Kaka Diniz entrar no meio da briga após um boato de que a Simaria teria se apaixonado pelo cunhado.

“A verdade pode ser provada, mas a mentira, jamais”, escreveu o empresário. “As pessoas estão em busca de reconhecimento a todo custo, mesmo que seja tentando destruir a imagem de alguém pra isso, mas tudo não passa de uma tentativa frustrada. Sabe o que é pior? As consequências disso são incalculáveis e não tem volta. Por isso, aqueles que criam mentiras pagarão por cada uma delas.”

Quanto à origem da crise, há apenas especulações, e não uma resposta concreta. Além do marido de Simone, o “temperamento difícil” de Simaria também foi apontado como fundamento.

Com informações do Uol (Coluna Splash)