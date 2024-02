Por essa ninguém esperava! Na noite de ontem (17), os espectadores do SBT foram pegos de surpresa durante o jornal “SBT Brasil”, já que a atração acabou sendo encerrada mais cedo para que um desfile de Carnaval de 2001 fosse exibido.

Segundo informações do jornalista Guilherme Beraldo, do portal “Aqui tem Fofoca”, o próprio Silvio Santos, no auge de seus 93 anos, teria ligado para o SBT e exigido que o desfile da escola de samba Tradição, de 2001, fosse exibido na emissora. Na época, a escola homenageou Silvio Santos e o próprio desfilou na Sapucaí.

De acordo com o portal, Silvio teria pegado todo mundo da emissora de surpresa e a ligação com seu pedido para que o desfile fosse exibido, foi feita por volta de 19h30 da noite, quando ele ordenou que o jornal fosse encerrado mais cedo para que a homenagem passasse nas telinhas do SBT.

A própria emissora teria avisado de antemão que o desfile foi exibido através de imagens da internet, no entanto, foi possível ver o logo da Globo, emissora rival, durante a transmissão, que também serviu para alavancar a audiência do SBT com os mais nostálgicos de plantão. Claro, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais.

Afinal, por onde anda Silvio Santos?

Recentemente, Cíntia Abravanel, uma das herdeiras de Silvio Santos, comentou sobre a aposentadoria do apresentador, que está com 93 anos atualmente. O sumiço dele das telinhas do SBT se tornou algo muito especulado, por isso, a filha de Silvio falou a respeito do afastamento dele da televisão brasileira.

“Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Não gostei de brincar disso… Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói’. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais“, disse ela em entrevista ao podcast de Christina Rocha.

Com informações do Metropolitana