Silvio Santos nega foto com fã que viajou para vê-lo; assista

Na sexta-feira (09), um vídeo com Silvio Santos viralizou na web. No registro, um fã pedia para tirar uma foto com o apresentador, que negou, mesmo após ouvir que o rapaz vinha de longe para vê-lo.

Nas imagens, Silvio é abordado por fãs na saída do salão de cabeleireiro Jassa, em São Paulo. Eles pedem para tirar foto com o apresentador, que nega e vai direto para o carro.

Neste momento, um dos rapazes apela: “Eu vim do Rio, Silvio”, mas o apresentador não cede e continua a ir embora. Veja:

Vídeo mostra Silvio Santos ignorando fã que o esperava pic.twitter.com/D4L4baGYnK — Fofoquei (@FOFOQUEl) September 9, 2022

*Com iG