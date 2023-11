Silvio Santos aparece brincando em família meses após se afastar da televisão: ‘Figura’

Patricia Abravanel compartilhou comemoração do Dia de Ação de Graças

A ausência de Silvio Santos, 92, na televisão é sentida pelos espectadores, que vira e mexe se perguntam como e onde está o apresentador. Em junho, foi a última vez que ele apareceu nas redes sociais de Patricia Abravanel.

Agora, a herdeira mostrou novas imagens do dono do SBT, que vive recluso, comemorando em família o feriado do Dia de Ação de Graças.

“Para vocês que estão com saudades do meu pai, vou mostrar um pouquinho da nossa celebração. Como sempre, ele não perdeu a oportunidade de fazer suas gracinhas. Fez questão de ler os bilhetes de gratidão de todo mundo e ainda inventou vários tirando sarro de todos! Figura”, escreveu ela na legenda.

Com informações da Folha de S.Paulo