Sicredi abre linhas de créditos de até R$ 200 mil para empreendedores de Parintins

Objetivo é contribuir com a preparação do Festival Folclórico de Parintins, oferecendo créditos de até R$ 200 mil a empreendedores e moradores da cidade.

Apoiar a preparação da cidade de Parintins para o maior festival folclórico do país, que ocorrerá este ano de 30 de junho a 02 de julho, está entre os objetivos do Sicredi, que abriu linhas de crédito entre R$ 50 mil e R$ 200 mil para empreendedores da Ilha Tupinambarana. Os valores poderão até ser maiores, dependendo do projeto apresentado.

As linhas de crédito poderão ser usadas por comerciantes e moradores da cidade que quiserem construir, reformar, usar energia solar, financiar veículos ou até obter capital de giro. As condições especiais estarão válidas até o dia 16 de junho.

“Sabemos da importância do Festival de Parintins para a cidade e para o Estado e, por isso, estamos dispostos a entregar ótimas condições e volume significativo de créditos para todas as empresas e pessoas de Parintins que estejam buscando se preparar para o festival”, destaca o gerente regional de Desenvolvimento do Sicredi, Rudinei Kronbauer.

Para buscar mais informações sobre as linhas de créditos e requisitos para adquiri-las, os interessados devem procurar um dos gerentes de negócios do Sicredi em Parintins, no Boulevard 14 de Maio, 1800 no Centro da cidade. O Sicredi também tem atendimento via WhatsApp pelo número (51) 3358-4770.

Com informações da assessoria