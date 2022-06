Shows de forró e quadrilhas seguem até amanhã no arraial do Shopping ViaNorte

O grupo Tik Xote, o cantor Xandinho e a banda Brizado são as atrações do Arraial da Alegria ViaNorte até domingo, dia 12 de junho, com entrada gratuita, barracas com comidas típicas, quadrilhas, brincadeiras e diversão para todas as idades, no estacionamento do Shopping Manaus ViaNorte, localizado no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

O evento está sendo realizado nas sextas e nos sábados, das 18h às 22h, e nos domingos das 18h até meia noite. O grupo Tik Xote mostrará um repertório com muito forró e xote. Já o cantor Xandinho fará uma apresentação com sanfona e a banda Brizado é conhecida por agitar o público com sucessos nacionais e regionais.

Também terá a apresentação da quadrilha “Revolução Junina”, nesta sexta-feira. Já a companhia de dança “Te Mov”, a quadrilha “Gald na Roça” e a quadrilha alternativa “Os Atrapalhados na Roça” são as atrações do sábado, dia 11. No domingo, dia 12, estão marcadas as apresentações da quadrilha “Jac na roça”, da dança nacional “Café do Ajuricaba” e da “Escolinha na Roça”.

“O Arraial da Alegria ViaNorte é uma excelente opção para quem é da região norte de Manaus e áreas próximas, pois garante diversão para todas as idades, brincadeiras, pescaria, o clima perfeito de festas juninas, muitas comidas típicas e ainda shows ao vivo, com entrada gratuita. Então, venha, traga sua família e seus amigos para curtir momentos especiais por aqui” disse a gerente do Manaus ViaNorte, Natalia Zerbini.

