Show do Guns confirma decisão da Prefeitura em posicionar Manaus na vitrine internacional

O grande sucesso do show da banda Guns N’ Roses, na Arena da Amazônia, nesta quinta-feira (1º/9), demonstra o acerto do prefeito David Almeida (Avante) em incentivar e promover a cultura como um dos motores de fomento do turismo na capital amazonense. Das dezenas de milhares de fãs que lotaram o gramado e as arquibancadas do estádio da Copa do Mundo de 2014, muitos vieram de Estados vizinhos ao Amazonas para curtir um show histórico, para Manaus e a região Norte do Brasil, e para a banda. Os turistas aqueceram a economia local ocupando hotéis e consumindo serviços diversos.

Na véspera do show da banda norte-americana, o prefeito anunciou que a cidade entra de vez na rota dos shows internacionais.

Os próximos a desembarcarem em Manaus serão Bon Jovi e Aerosmith. E neste feriado prolongado da pátria, a prefeitura realiza uma superedição do “Manaus Passo a Paço”, com 300 atrações, envolvendo mais de 600 artistas locais, com espetáculos que serão realizados em palcos no Centro Histórico de Manaus. Da mesma forma, turistas da região estarão na capital amazonense para aproveitar a extensa programação cultural, a partir deste sábado, 3, até o próximo dia 6.