Show da dupla Henrique e Juliano é interrompida por tiros e correria no Maranhão

Quem foi assistir ao show da dupla Henrique e Juliano, no Parque de Exposições de Imperatriz, no Maranhão, na madrugada de hoje (5), levou um baita susto. A apresentação precisou ser encerrada antes da hora porque uma pessoa do público deu tiros e causou correria. Segundo o portal ‘G1’, o homem que efetuou os disparos é um soldado da Polícia Militar, identificado como Tiago Henrique Cardoso. Ele pagou fiança, teve sua arma apreendida e foi liberado pela polícia. Ninguém ficou ferido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas correndo após os tiros, disparados pelo suspeito da área Premium do evento. Ainda de acordo com o site, em depoimento o militar contou que reagiu após ser agredido fisicamente após uma pessoa embriagada empurrar sua namorada. Ele afirmou, ainda, que deu tiros para o alto por estar com medo de ser linchado.

Internautas se queixaram que a dupla atrasou o show. Nas redes sociais dos cantores não há qualquer menção ao ocorrido no Maranhão. Usuários do Instagram reclamaram, através da página ‘Imirante’ e criticaram o encerramento do show. “Que ódio, a gente gasta gasolina de uma cidade pra outra, gasta ingresso caro, fora o tempo que a gente se prepara pra ir em um show de um ídolo nosso pra vir um enviado do inferno acabar com o show que tinha só 1 hora de duração”, queixou-se um. “Se policiais não tem controle emocional para usar uma arma… imagina a população”, afirmou outro. “Será que vai ser pelo menos processado?”, questionou um terceiro.

Não é a primeira vez

Em agosto, já havia acontecido o mesmo fato no show de Henrique e Juliano, em Sorocaba, São Paulo. A apresentação foi encerrada após uma briga generalizada do público tomar conta do local. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que várias pessoas começam a se agredir, durante o evento acontecia na UZNA.

Ainda nas imagens dá pra ver que Henrique chega a tentar conter a confusão, que vai parar em cima do palco. O descontrole foi tanto que ele acabou sendo empurrado e teve seu microfone jogado no chão. Em seguida, o cantor anuncia que o show será encerrado.

Nas redes sociais, fãs lamentaram toda a situação. “Depois não sabem o porquê dos artistas não gostarem de palcos muito próximos do público. Quase agrediram o Henrique, derrubaram o microfone dele. A briga foi parar em cima do palco. Desrespeito total com quem tá ali para fazer o show e para quem pagou pra ver o Henrique e Juliano“, escreveu um internauta.

“Pagar 770 reais para o show do Henrique e Juliano ser interrompido por causa de um monte de macho brigando. Não respeitaram nem a oração que o Henrique fez durante a parte da Marília. Henrique e Juliano fizeram certo em acabar com o show e irem embora”, avaliou uma outra pessoa.

Procurada, a assessoria de Henrique e Juliano informou que a confusão aconteceu quando faltavam três músicas para o final do show. A dupla, então, interrompeu a apresentação, mas, em respeito ao público, os artistas voltaram e fizeram mais uma música. Já a UZNA emitiu uma nota lamentando o ocorrido e informou que estão trabalhando na identificação dos envolvidos na briga.

“A UZNA lamenta o ocorrido na madrugada deste sábado (6), em que irresponsáveis tumultuaram o evento atrapalhando a diversão das pessoas. Estamos trabalhando para identificar todos os envolvidos, para adotar as medidas legais cabíveis. Ressaltamos que nosso propósito é oferecer entretenimento de qualidade, com segurança e permitir que as pessoas se emocionem e vivam seus sonhos nos eventos que realizamos. É válido ressaltar que a UZNA atua com seguranças altamente treinados e que este incidente é um caso isolado. O show teve a duração de 1h40, conforme o contratado. Nesse momento fica nosso compromisso de trabalhar com seriedade e transparência para melhorias. Registramos aqui o nosso pedido de desculpas aos amigos e clientes”, escreveram.

Com informações do IG