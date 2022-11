Shakira vence Piqué, deixa Barcelona e se muda com filhos para os EUA

Acabou! Após cinco meses de rompimento e disputas, o jogador Gerard Piqué e a cantora Shakira chegaram a um acordo em relação a custódia dos dois filhos, Milan e Sasha.

Depois de diversos encontros, nos quais também estiveram presentes os advogados do ex-casal, uma reunião na última segunda-feira bateu o martelo sobre a questão.

Shakira, acompanhada de seus representantes legais, Pilar Mañé e Diego Muñoz; e Piqué, acompanhados por Ramón e Paola Tamborero, fecharam um acordo oficial.

Após 12 horas de negociações seguidas, ambas as partes concordaram que a vontade da cantora colombiana seja imposta e seus filhos vão com ela para Miami. “Terminamos, assinamos e de comum acordo”, disse o advogado de Shakira.

Antes da mudança definitiva, os filhos ficarão em Barcelona até depois do Natal. A ideia é que o acordo passe a valer em 2023. Outra decisão é que todos os custos das viagens de Piqué ao Estados Unidos para visitar as crianças serão arcados por ambas as partes.

Apesar de anunciar a aposentadoria dos campos, o jogador não pretende deixar a cidade espanhola. O catalão continuará morando em Barcelona com sua nova namorada, Clara Chía.

Um comunicado oficial sobre o acordo deve ser divulgado pelo ex-casal.

*Com informações de IG