Shakira teria sido agredida por mãe de Gerard Piqué, diz jornal

Novos detalhes sobre conturbada separação de Gerard Piqué e Shakira vieram à tona. A cantora teria sido agredida mãe de Piqué, Montserrat Bernabéu, após uma discussão acalorada.

A confusão teria começado quando Shakira descobriu que a então sogra havia acobertado as traições do filho com Clara Chía. Os dois “se refugiavam em uma casa que os pais de Piqué têm em Cabrils, na Espanha. Enquanto Shakira chorava no ombro da sogra, ela era cúmplice para esconder esse novo relacionamento. Isso deixou Shakira muito mal”, informou o jornal peruano El Popular.

Uma fonte anônima, que seria amiga do casal, relatou que Shakira e a ex-sogra “tiveram uma discussão séria e Bernabéu deu um soco na cara de Shakira na frente de Gerard e seus filhos”.

Após a o fim do relacionamento de 11 anos, Shakira posicionou na varanda de sua casa em Barcelona uma boneca fantasiada de bruxa, que aponta diretamente para a casa da ex-sogra, que é sua vizinha. A relação azeda com mãe de Piqué também é insinuada na canção Music Sessions #53, feita em parceria com BZRP.

*Com informações de Terra