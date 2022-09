Shakira perde álibi e pode ser presa na Espanha por fraude fiscal de 14,5 milhões de euros

A cantora Shakira não vive os seus melhores momentos na vida pessoal. Em meio as brigas com o agora ex-marido Piqué, que tiveram mais um grave capítulo nessa semana com conflitos pela guarda dos filhos, ela está cada vez mais perto da cadeia.

Enquanto ela é obrigada a conviver com as notícias do relacionamento de Piqué com a jovem Clara Chía, a Procuradoria de Barcelona pede oito anos e dois meses de prisão para a ex-esposa do zagueiro do Barcelona, a quem acusa de crimes contra a Fazenda Pública por fraudar 14,5 milhões de euros, cerca de R$ 90 milhões, entre 2012 e 2014, fingindo que não residia na Espanha.

Apesar de negar tudo, provas contundentes complicam a situação da cantora. De acordo com a imprensa espanhola, que teve acessou uma série de arquivos e depoimentos, está mais que comprovado a má conduta de Shakira, que, de 2012 a 2014, não fez a Declaração de Rendimentos porque alegou que a sua residência fiscal era nas Bahamas.

No entanto, há uma série de indícios que contradizem a cantora e indicam a permanência de Shakira em Barcelona durante o tempo investigado.

“A Fazenda da Espanha está investigando essa pessoa porque há indícios de permanência em território espanhol por mais de 183 dias no ano civil, que é a principal forma de considerar uma pessoa residente em território espanhol”, explicou Javier Hurtado, Diretor de Inspeção da Agência Tributária.

Uma empregada doméstica, que trabalhou para Shakira por muitos anos, também contradiz a alegação da cantora. Em seu depoimento, ela indica que Piqué e a esposa moraram naquela casa em Barcelona entre 2010 e 2012.

Outras provas da Agência Fiscal são os locais frequentados pela colombiana na capital de Barcelona, entre eles, o seu cabeleireiro preferido. Além disso, suas visitas a centros de estética e academias foram outro dos sinais vitais para a Fazenda e assim demonstram que ela esteve na cidade espanhola naqueles anos.

Um total de 500 pagamentos com cartões bancários também atestam esta presença, a maioria deles provenientes de restaurantes.

Por fim, a chegada a Barcelona de William Mebarak e Nidia del Carmen Ripoll, pais de Shakira, entre o final de 2012 e o início de 2013, é outra circunstância atenuante que esclarece a permanência deles no país.

“Se você tem sua casa, você tem sua família, é claro que você tem raízes. Essa ideia é o que está por trás de todas as investigações”, diz Hurtado.

A defesa de Shakira, por outro lado, aponta que o caso é um “ultraje” aos direitos da cantora, já que ela sempre demonstrou uma atitude impecável. Da mesma forma, destaca que a artista procedeu de imediato ao pagamento de 17,2 milhões de euros que a Agência Fiscal a obrigou a pagar.

Vale lembrar que Shakira rejeitou o acordo oferecido pelo Ministério Público na Espanha para evitar ser julgada, uma vez que confia “plenamente” em sua inocência.

Conforme anunciado pela agência de comunicação da artista, sua equipe jurídica conversou com o Ministério Público de Barcelona para chegar a um acordo que reduzisse a pena, mas decidiu rejeitar a última oferta.

Em comunicado, a cantora garante que optou por “deixar a questão nas mãos da lei. “Shakira e sua equipe, plenamente convencidas de sua inocência, e sabendo que a Agência gasta milhões com esse tipo de perseguição e perde um em cada dois processos com seus contribuintes, decidem deixar o assunto nas mãos da lei, com a paz de mente e a confiança de que a justiça irá provar que ele está certo”, apontou.

Com informações do IG