Shakira já ganhou mais de R$ 115 milhões com músicas sobre Piqué, diz site espanhol

Após o término do relacionamento, cantora já lançou três canções que viralizaram na internet

O término do relacionamento entre Shakira e Piqué segue dando o que falar e rendendo para a cantora. De acordo com o site espanhol Activos, a artista, que lançou ontem (24), mais uma canção, já recebeu mais de 21 milhões de euros, R$ 115 milhões na cotação atual, apenas em reproduções no Spotify e Youtube.

Desde o fim da relação, Shakira já lançou ‘BZRP Music Session # 53’, ‘Monotonia’ e ‘Parabéns’. As três músicas somam juntas mais de 1 bilhão de reproduções no spotify e no Youtube juntos.

De acordo com a publicação espanhola, a plataforma de músicas e podcasts paga 0,037 centavos de euro por reprodução. Já o Youtube paga 0,0069 centavos. Desta forma, por conta do gigantesco número de “plays” em suas canções, Shakira já passa dos R$ 115 milhões recebidos.

Primeira música de Shakira sobre Piqué

A repercussão em torno do término do casamento de Shakira e Piqué aconteceu depois do lançamento da primeira música da cantora sobre o ex. Shakira BZRP Music Sessions 53 foi lançada no dia 12 de janeiro.

Na letra da canção, a cantora critica o atleta e ironiza as supostas traições que repercutiram nas redes nos últimos meses. Em diversos termos em espanhol, a artista ainda repete a palavra Piqué.

Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”.

Em outro momento, ela entoa: “Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você”, brinca em trecho em que utiliza a palavra “sal-piqué” em espanhol.

Com informações do Terra