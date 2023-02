Sexy symbol dos anos 90, Luma de Oliveira explica por que não desfila mais na Sapucaí

Luma de Oliveira, 58, foi rainha de bateria entre 1987 e 2009 quando tinha 44 anos. Ao UOL, ela explica que considera sábio se retirar de algo quando está no auge.

“Não vou desfilar mais. Já expliquei que é sábio sair um pouquinho antes”, disse

Ela estreou e encerrou o ciclo na Sapucaí na Portela.

“Eu sou muito atenta. Dava pra eu desfilar mais dois ou três anos, mas algo me disse: fecha esse carnaval na Portela. Foi a primeira escola que decidi sair em ala e fechei como rainha de bateria, o universo conspirou, afirmou.

Apesar de não desfilar mais, Luma sempre marca presença em camarotes da Sapucaí. Em 2023, não foi diferente. Ao aparecer no Camarote Arara, foi tietada por fãs que lembravam do seu período como rainha.

Ela contou o que acredita ser o segredo para as pessoas lembrarem até hoje.

“Lealdade de você mostrar sua paixão pela festa, respeito por essa grandiosidade que são os desfiles, cultura a céu aberto. Durante muitos anos, eu consegui passar isso na Avenida, não só através do desfile, mas também pela minha fala, pela minha colocação, sempre pedindo para as pessoas olharem isso aqui como um patrimônio.”

