Setemp realiza evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A Secretaria Executiva do trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), realiza nesta quarta-feira (08/03), um evento em comemoração ao dia Internacional da Mulher. A iniciativa acontecerá na sede do Sine Amazonas, em parceria com outras instituições, e visa homenagear as mulheres por meio de serviços voltados a autoestima feminina.

O evento que será realizado em parceria com o Centro de Educação Tecnológico do Amazonas (Cetam), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Iemac e Mary Key, será gratuito e acontecerá das 8h às 12h na sede do Sine Amazonas.

O atendimento será feito por ordem de chegada, sendo necessário pegar uma senha na recepção do local e entre os serviços oferecidos estão, cortes de cabelo, design de sobrancelha, dicas de automaquiagem, além de orientações referentes à saúde, como aferição de pressão e glicemia.

De acordo com o secretário do Trabalho e Empreendedorismo, Paulo Gilson, essa ação é importante para contribuir com a autoestima e os cuidados que todas as mulheres merecem:

“Precisamos entender que o dia da mulher deve ser comemorado todos os dias, e estamos organizando esse evento em parceria com o Governo do Amazonas e outras instituições para presentear a todas que se dispuserem a comemorar essa data conosco, contribuindo com o autocuidado e reconhecendo a força que elas têm”, disse.

Programação:

CETAM: Corte de cabelo e design de sobrancelhas – 08h às 12h;

IEMAC: Aferição de pressão, glicemia e orientações referentes à saúde

– 08h às 12h;

MARY KAY: Dia da Beleza – 08h às 12h;

SENAC: Automaquiagem – 08h às 12h.