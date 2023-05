Setemp faz visita técnica visando a reativação de posto do Sine AM em Itacoatiara

Uma equipe da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), esteve nesta terça-feira (23/05) em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), para uma visita técnica no posto do Sine Amazonas, que funciona no Pronto de Atendimento ao Cidadão (PAC) daquele município.

O objetivo da visita foi promover o alinhamento para o retorno do atendimento do Sine com serviços como Cadastro de Emprego, orientação da Carteira de Trabalho Digital, solicitação e divergência do seguro-desemprego, além de trazer a qualificação para a cidade, visando assim o aumento de pessoas inseridas no mercado de trabalho.

A visita contou com a presença do secretário executivo da Setemp, Paulo Gilson, da diretora do Sine Amazonas, Samantha Chíxaro, e da gerente de Postos, Nazaré Miranda. A recepção foi feita pelo Prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, que agradeceu a parceria e o retorno das atividades da instituição na cidade.

Para o secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, Paulo Gilson, a expectativa é levar os serviços do Sine para outros municípios do estado também.

“O nosso trabalho é sempre estar à disposição e entregar oportunidades para que todos possam ter acesso aos nossos serviços, pois essa é a determinação do governador Wilson Lima, que vem para somar e contribuir para o aumento de pessoas no mercado profissional do Amazonas”, disse.

A estimativa é que os serviços que são oferecidos pelo Sine sejam reativados o mais rápido possível em um novo local, para melhor atender às demandas voltadas para empregabilidade e outros serviços.

