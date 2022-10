Sessão de cinema adaptada para crianças autistas acontece amanhã no Manaus ViaNorte

Neste sábado (8), às 14h, em homenagem ao Dia das Crianças e dos pequenos portadores de autismo, o Shopping Manaus ViaNorte realizará uma sessão de cinema, na rede Cine Araújo, adaptada com a animação “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda”, e valores acessíveis para toda a família.

A história gira em torno de Tadeo Jones, um trabalhador simples que sonha em se tornar um arqueólogo e viver uma grande aventura. Mas seu comportamento naturalmente desastrado o atrapalha quando, acidentalmente, ele destrói um sarcófago raro e, como consequência, lança um feitiço que coloca em risco a vida de seus amigos. Agora ele precisa viajar para os mais distantes cantos do mundo em busca de uma forma de impedir a maldição da tábua de esmeralda.

Cuidados especiais

A sessão não terá exibição de propagandas e trailers, os sons estarão sincronizados entre 3.0 e 3.5. decibéis, e a temperatura mínima da sala em 22º C. Além disso, o público acompanhará a animação com as luzes acesas e as portas abertas, facilitando a livre circulação.

“Nossa intenção é mostrar que todas as crianças têm direito ao lazer e alegria, independente de suas diferenças. Acreditamos que a iniciativa carrega um poder importante para quebrarmos paradigmas e cumprir, de fato, com nosso desejo de abranger a diversidade”, explica Natália Zerbini, gerente de marketing do shopping.

Mais informações sobre a sessão adaptada e outros filmes estão disponíveis no site da companhia Cine Araújo: [https://cinearaujo.com.br/cidade.asp].

Com informações da assessoria