Sesc abre 300 vagas gratuitas para modalidades esportivas em cidades do Amazonas

O Sesc abriu ontem (1), inscrições para 300 vagas gratuitas em modalidades esportivas, no Amazonas. As vagas são para aulas de vôlei, futsal, handebol, jiu-jitsu e natação.

As modalidades oferecidas fazem parte do projeto “Esporte ao Alcance de Todos”, e são voltadas a crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o Sesc AM, a renda familiar dos candidatos não deve ultrapassar o valor de três salários mínimos. “A ação faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) que atende, prioritariamente, comerciários e seus dependentes e estudantes ou egressos da Rede Pública de Ensino”, informou a instituição.

As vagas são para as seguintes cidades:

• Manaus (180 vagas),

• Coari (40 vagas),

• Maués (40 vagas) e

• Presidente Figueiredo (40 vagas).

Inscrições

A inscrição fica aberta até o dia 14 de fevereiro. O responsável legal pelo candidato deve ir ao Sesc do seu município, ou unidade Sesc Balneário para os candidatos em Manaus, e levar os seguintes documentos:

• formulário de autodeclaração,

• comprovante de renda familiar,

• RG e CPF (responsável e candidato),

• declaração escolar e comprovante de residência.

Endereços para inscrição presencial em cada município:

Sesc Ler Coari (40 vagas: 7 a 12 anos)

Estrada Coari Mamiá, s/nº, Bairro União

Telefone: (97) 3561-3203 ou (97) 98117-7773

Sesc Ler Maués (40 vagas: 7 a 12 anos)

Rua Adolfo Carneiro, s/nº, Donga Michilles

Telefone: (92) 3542-1451 ou (92) 98400-6354

Sesc Ler Presidente Figueiredo (40 vagas: 7 a 12 anos)

Avenida Joaquim Cardoso, nº 51, José Dutra

Telefone: (92) 3324-1269

Sesc Comunidade – Manaus (40 vagas: 7 a 17 anos)

Rua Jucá, n.547 – João Paulo II, bairro Jorge Teixeira

Telefone: (92) 2121-5364

Sesc Balneário – Manaus (140 vagas: 7 a 17 anos)

Avenida Constantinopla, nº 288 – bairro Alvorada

Telefone: (92) 2121-5364

As aulas terão início no dia 6 de março. O edital do programa pode ser consultado no site www.sesc-am.com.br/pcg. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 2121-5362 ou (92) 2121-5364.

PCG Sesc

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) estende o acesso aos serviços prestados pelo Sesc à população de baixa renda, prioritariamente, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, além de alunos matriculados ou egressos da educação básica, que poderão usufruir, gratuitamente, das atividades promovidas pelo Sesc nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência Social.

