SES diz que atendimento a vítimas foi rápido em Manacapuru e condena fakenews em sites

Evento contou com estrutura de ambulâncias e equipes médicas, além de insumos e medicamentos com a agilidade necessária

São falsas as informações que circulam em alguns sites de notícias de que o Governo do Amazonas negou apoio de Saúde para o Festival de Cirandas no município de Manacapuru (a 63 quilômetros de Manaus). O evento contou com ambulâncias e equipe médica, tanto da Secretaria de Saúde (SES-AM) quanto do Corpo de Bombeiros, além de insumos e medicamentos enviados pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Na noite de ontem (28), logo após o acidente com guindaste que deixou 23 pessoas feridas, a Secretaria de Saúde enviou ainda dez ambulâncias ao município para trazer parte dos feridos para a capital. A ação foi acompanhada pelo secretário da SES-AM, Dr. Anoar Samad.

“Temos um plano de contingência para determinados eventos. No momento em que fomos demandados, enviamos ambulâncias UTIs para o local, pois a necessidade do momento era o transporte para a capital. O primeiro atendimento é importantíssimo e foi feito com maestria impressionante”, afirmou.

Segundo o secretário, os atendimentos em Manaus foram divididos entre os Hospitais e Prontos-socorros João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo.

Estrutura

Um Centro Integrado de Comando e Controle foi montado para o 24º Festival de Cirandas, mobilizando órgãos de Segurança, como Polícias Civil e Militar, e Corpo de Bombeiros, profissionais da SES-AM e da Secretaria de Cultura. As equipes fizeram o pronto-atendimento das vítimas, que foram encaminhadas inicialmente para a unidade local de saúde.

Em atendimento à solicitação da Unidade Mista de Manacapuru, a Central de Medicamentos enviou materiais e medicamentos para o município, desde agulhas descartáveis a medicamentos utilizados em cirurgias nas UTIs.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas também estava com um aparato de pronto-atendimento voltado especificamente para o evento.