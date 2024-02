Um auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) alcançou um marco inédito na região Norte com a certificação internacional CP³P, concedida pela APMG International. Vinicius Nascimento, que atua no Departamento de Auditoria de Desestatizações, Concessões e Preços Públicos (Deadesc), tornou-se um dos 700 profissionais qualificados com esta distinção internacional no país e o primeiro auditor na região Norte a alcançar esse feito.

A certificação é um selo de excelência reconhecido globalmente, respaldado por instituições renomadas como o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) e o Banco Mundial. A qualificação é voltada à gestão eficaz das Parcerias Público-Privadas, essenciais para o aprimoramento das atividades desenvolvidas pela Corte de Contas no Controle Externo.

Ao comentar a certificação, Vinicius Nascimento explica que a capacitação vai fortalecer ainda mais a fiscalização externa do TCE-AM.

“Com o certificado CP³P, os profissionais são capazes de identificar e avaliar uma ampla gama de riscos associados a projetos de PPPs, desde riscos financeiros e operacionais, até riscos legais e regulatórios. Isso permite a implementação de medidas preventivas e corretivas para mitigar esses riscos e proteger os interesses públicos”, afirmou o servidor Vinicius Nascimento.

Além do impacto direto nas atividades de controle externo, o CP³P também capacita os técnicos do TCE-AM a fornecerem assessoria e consultoria especializada em questões relacionadas a PPPs para órgãos governamentais e outras partes interessadas. Isso inclui a revisão de propostas de PPPs, o desenvolvimento de políticas e diretrizes, e a participação em comitês consultivos sobre o tema.

A certificação não apenas valida a conquista pessoal de Vinicius Nascimento, mas também ressalta o compromisso do TCE-AM em elevar os padrões de governança e transparência na gestão pública.

Com informações do TCE-AM