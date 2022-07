Serviços de saúde e cidadania gratuitos serão oferecidos hoje na Arena da Amazônia

Mais de 40 serviços e ações serão oferecidos hoje (23), gratuitamente para a população de Manaus, das 8h às 12h, na Arena da Amazônia, em homenagem ao Dia de Cooperar 2022 que, neste ano, tem o tema “Atitudes simples movem o mundo”. A iniciativa está sendo organizada pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas OCB/AM.

Os serviços que serão oferecidos são: nutricionista; orientações e prevenções contra dengue, tuberculose e gripe; atividade lúdica com a banda do Mosquito; vacinação de todas as doses contra a Covid-19 e influenza/ H1N1; vacinação móvel para cães e gatos; atendimento odontológico (20 senhas); pediatra (20 senhas); infectologia e clínico geral (30 senhas); pesagem; medição de altura; conceitos de meditação e alongamento; mesa de hidratação; teste de glicemia; aferição de pressão; atendimento psicológico; cortes de cabelo; design de sobrancelhas; esmaltação de unhas; apoio para emissão de CTP´s digital; atendimento psicológico (50 senhas); emissão de carteira de artesanato (30 senhas); orientação sobre seguro desemprego; serviço de cadastro e encaminhamento para emprego no SINE/AM; orientação sobre empreendedorismo; emissão de credencial para idosos (50 senhas) e para PCD´s (50 senhas); tapete criativo; atendimento oftalmológico (90); oficina de artesanato; entre outros.

“O Dia de Cooperar é uma iniciativa das cooperativas e parceiros. São vários serviços de cultura, saúde, cidadania e lazer. São mais de 400 voluntários para ajudar no atendimento à população manauara. Então, aproveite e chegue cedo para conferir todos os serviços. Alguns serviços precisam de senha, que são limitadas e serão entregues por ordem de chegada”, comentou a Superintendente do Sistema OCB/AM, Cláudia Sampaio.

De acordo com ela, a data marca o compromisso de cooperativistas, instituições parceiras e voluntários com o fortalecimento socioeconômico do Estado. Comemorado tradicionalmente, desde 2009, pelo Cooperativismo Brasileiro, o Dia Internacional do Cooperativismo ganha destaque pelo Movimento do Dia de Cooperar, que é um compromisso das cooperativas brasileiras na busca por um país mais justo e igualitário.

“Ao colocar em prática o 7° Princípio Cooperativista, Interesse pela Comunidade, a OCB-AM, juntamente com as instituições parceiras e voluntários neste projeto, se empenha em melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que estão ao nosso redor”, declara o presidente do Sistema OCB/AM, José Merched Chaar.

Mais sobre o Dia C

Em 2021, mais de 5,6 milhões de pessoas foram beneficiadas com iniciativas transformadoras que ocorreram em 1.411 cidades, localizadas de Norte a Sul do Brasil, com a participação de aproximadamente 145 mil voluntários. Na Região Norte, ano passado, foram beneficiadas mais de 86 mil pessoas com essas ações voluntárias e a proposta é que esses números sejam ainda maiores em 2022.

As instituições que participarão do evento são: Fundação de Vigilância em Saúde-FVS, Centro de Controle de Zoonoses de Manaus- (CCZ), Uniodonto Manaus – Cooperativa Odontológica Ltda., Cooperativa de trabalho médico-UNIMED MANAUS, Secretaria Municipal de Educação (SEMED), ONG Pedala Manaus, ONG Bike Anjo, Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense (COPAMART), Instituto Mãe Amiga, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (IDAM), Cedoa, Fametro, Polícia Militar do Amazonas, Vision, Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), Innovare, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), entre outros.

Com informações da assessoria