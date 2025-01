Mas as questões éticas em torno do uso da inteligência artificial ainda são um problema. Embora a maioria concorde que o uso de IA para tarefas como pesquisa ou marketing é aceitável, outros usos para a tecnologia, como escrever sermões, são vistos por alguns como uma afronta aos preceitos religiosos.

Por outro lado, há quem defenda que uso da ferramenta para criação dos sermões, por exemplo, pode aproximar a religião dos mais jovens. Isso ajudaria a religião a atrair uma nova geração de fiéis que não se incomodam com a presença da tecnologia no ambiente religioso.

Com informações do Olhar Digital (Com dados do New York Times)