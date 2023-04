Sérgio Moro busca alianças para se fortalecer e evitar condenação e perda de mandato

Senador e seus aliados estão apreensivos com o que consideram pressão colocada sobre o parlamentar

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) está buscando sair do isolamento e tentando fazer alianças políticas em Brasília para se fortalecer e evitar condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal (STF) que podem resultar na cassação de seu mandato.

De acordo com interlocutores que já estiveram com Moro ou com emissários dele, o senador está apreensivo com a intensidade da pressão que estaria sendo feita sobre ele, com tiros vindos de diversos lados.

Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia contra Moro pedindo que ele seja condenado à prisão por caluniar o ministro do STF Gilmar Mendes.

Em uma festa junina, Moro foi gravado afirmando “isso é fiança. Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”. Ele participava de uma brincadeira tradicional dos festejos em que as pessoas vão para a “prisão”.

A PGR pede que, se a condenação for superior a quatro anos, Moro perca o mandato.

Moro afirma que o vídeo foi editado e tirado de contexto, e que sempre tratou o magistrado do Supremo de forma respeitosa.

Já o PL, partido de Jair Bolsonaro, pede ao TSE a cassação do mandato de Moro porque ele teria gasto mais na campanha eleitoral do que o teto definido em lei.

Aliados dele afirmam que as ações nos tribunais são simples de serem derrotadas, por não terem provas contra o senador.

