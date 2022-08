“Serei sempre contra tudo que prejudique os amazonenses”, diz Caio André sobre ataques à ZFM

Na sessão plenária de ontem (2), o vereador Caio André (PSC), ressaltou a baixa no valor da gasolina que já é percebido nos postos de combustíveis, mas criticou a alta ainda do diesel, principal combustível de transporte de alimentos e responsável na importação de insumos e exportação de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus (ZFM). O vereador ainda falou do último decreto do governo federal que ataca o modelo econômico do estado e afirmou que será vigilante e contra a tudo que traga prejuízos ao emprego e renda dos amazonenses.

Durante o discurso, o parlamentar falou que essa diminuição na gasolina era muito esperada pela população e traz um pouco de alento às famílias, mesmo sendo somente R$0,20 (vinte centavos), porém, pontuou que o combustível mais importante para a economia, o diesel, continua em valor elevado, aumentando o preço dos produtos da cesta básica, essenciais para a alimentação da população.

“Essa diminuição da gasolina é muito importante, no entanto, nós, que temos a ZFM e precisamos exportar o que é produzido para outros estados, com esse valor acima de R$7,00 do diesel, acabamos sendo prejudicados com o encarecimento dos produtos. O diesel é o principal combustível responsável pelo transporte terrestre, inclusive de alimentos, logo, a cesta básica encarece também. Isso trava a economia, mas seria importante os entes federativos fazerem algo para que essa diminuição chegue também ao diesel”, comentou.

Caio André falou ainda do momento de recuperação que a ZFM vive atualmente, mas lembrou do último decreto federal que zerou o IPI sobre concentrados de refrigerantes em todo o país, atacando o modelo econômico que pode prejudicar empregos de empresas como Coca-Cola e Ambev. O vereador afirmou que é atento às causas de economia do estado e sempre será contra a esses ataques.

“É fato que a ZFM vive um bom momento de recuperação no que tange a arrecadação e produção, o que gera alento e esperança. No entanto, enfrentamos ainda um decreto que deixa em polvorosa nossa principal fonte de economia. Mas nós, como amazonenses, estamos mais uma vez levantando a nossa voz contra tudo aquilo que pode causar prejuízos para a nossa economia, e eu, como parlamentar, estarei sempre atento a isso”, concluiu.

Com informações da assessoria