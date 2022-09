Serafim destina R$ 400 mil em emenda para construção de quadra poliesportiva em Pauini

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) destinou emenda de R$ 400 mil para a construção da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Estadual Cruzeiro do Céu, da Vila Céu do Mapiá, no município de Pauini, a 926 quilômetros de Manaus.

“O Amazonas é muito grande, tem muitas dificuldades e as emendas parlamentares devem ser aproveitadas da melhor maneira possível. Isso que tenho procurado fazer e fico feliz de ter encaminhado uma solução para a Comunidade Céu do Mapiá, no município de Pauini”, disse Serafim durante sessão de ontem (13), na Assembleia Legislativa do Amazonas”.

O pleito da comunidade foi encaminhado, por meio do presidente do PSB de Pauini, Professor Didi. A obra encontra-se em execução. “Didi é um militante valoroso, que pediu, em nome da Comunidade Céu do Mapiá, a nossa contribuição para esta obra de grande importância para a população pauiniense”.

A obra, avaliada em R$ 927.365,52 mil, também teve a contribuição de emenda do deputado Adjuto Afonso (União Brasil).

“A obra está sendo feita e quero, portanto, agradecer ao Didi, que encaminhou o pleito, e ao deputado Adjuto que complementou. Parabenizar também os moradores, alunos e pais”, concluiu.

Com informações da assessoria