Sequestrador de adolescente carioca premeditou o crime quando ela ainda tinha 10 anos, diz polícia

A Polícia Civil do RJ afirma que Eduardo da Silva Noronha, preso por cárcere privado em São Luís, começou a falar com a menina de 12 anos levada da Zona Oeste do Rio para a capital do Maranhão há dois anos, quando ela tinha apenas 10.

A criança foi encontrada trancada na quitinete do açougueiro na terça-feira (14). Foram oito dias longe da família e pelo menos cinco sem poder sair da casa de Eduardo nem falar com ninguém.

“Nós estávamos receosos por ele até efetivamente matá-la, diante de todo um perfil de premeditação”, disse a delegada Ellen Souto.

A polícia encontrou no bate-papo do TikTok todo o histórico de dois anos de mensagens entre Eduardo e a vítima.

Nas conversas antigas, chamou atenção o fato de Eduardo, hoje com 25 anos, falar para a menina que tinha planos de morar com ela — o que, para a polícia, é outro indício de premeditação.

Em 6 de março, segundo as investigações, Eduardo buscou a menina de 12 anos na porta da escola dela, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para levá-la para São Luís, no Maranhão.

A delegada da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro (DDPA) conta que a criança sempre foi levada na escola pela mãe (veja no vídeo acima) e, apenas neste ano, começou a ir para as aulas sozinha, o que facilitou que Eduardo a levasse.

Segundo as investigações, a criança consentiu em embarcar num carro para uma viagem de pelo menos dois dias até São Luís. Ao chegar à quitinete e ficar trancada o dia inteiro, sem acesso à internet, percebeu que tinha sido sequestrada.

Ao ser levada em uma loja para comprar roupas, ela conseguiu wi-fi para entrar em outra rede social, o Instagram, para pedir ajuda para irmã. Ela deu poucas informações, mas esclareceu o suficiente para deixar apontar uma localização.

A partir da pista, policiais do Rio de Janeiro investigaram a região para tentar localizar quitinetes próximas à loja. Com a ajuda da Polícia Civil do Maranhão, a menina foi localizada na terça-feira (14).

Eduardo foi preso em flagrante quando voltava do trabalho para a quitinete, e está sendo investigado em um inquérito no Maranhão que apura sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável – quando se comete ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos.

Polícia quer saber quem dirigiu até o Maranhão

O homem confessou à polícia que a beijou a menina, mas negou ter feito sexo com ela. A menina deve ser submetida a exame de corpo de delito ainda no Maranhão para que a polícia apure se houve a conjunção carnal.

A polícia ainda apura se a viagem foi feita por meio de aplicativo de transporte individual ou se foi combinada diretamente com um motorista.

Volta ao Rio deve acontecer nesta quinta

O pai da menina, Alessandro Santana, embarcou nesta quarta-feira (15) para São Luís, no Maranhão, para buscar a filha, que está abrigada na Casa da Mulher Brasileira – um centro de referência no atendimento a mulheres em situação de violência em São Luís.

Ele foi acompanhado de uma investigadora da Polícia Civil, que deverá cuidar da segurança e bem-estar dos dois na volta ao Rio de Janeiro.

