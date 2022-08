Senador Omar vota por piso salarial de fisioterapeutas e defende valorização da categoria

Parlamentar destacou o importante papel desses profissionais no tratamento de sequelados da Covid-19

Com voto favorável de Omar Aziz (PSD-AM), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou por unanimidade hoje (30), o projeto que fixa o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4,8 mil mensais para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. De autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), o PL 1.731/2021 teve apoio irrestrito do seu colega de partido e líder da bancada do Amazonas, que classifica a lei como um importante instrumento de valorização dos profissionais que são essenciais na recuperação dos sobreviventes da Covid-19.

Durante a sessão, o Senador do Amazonas afirmou que mais do que nunca a importância da fisioterapia no Brasil precisa ser reconhecida, visto que no Amazonas e em todo o País milhares de pessoas ainda carregam as sequelas da Covid-19 e precisam de tratamentos especializados. O senador defendeu ainda a criação de centros de reabilitação para atender pessoas com problemas pulmonares, coronários e outras possíveis sequelas causadas pelo coronavírus.

“O que existe de pessoas sequeladas nesse País com problemas pulmonares e sem condições de pagar um fisioterapeuta particular nos faz ver que é mais do que necessário valorizar esses profissionais. Por isso, o Senado votar essa matéria nesse momento é de suma importância. Hoje, a remuneração no município e no Estado desses profissionais está aquém daquilo que eles prestam de serviço, portanto voto favorável e consciente da importância deles nesse momento”, ressaltou Omar.

Atualmente, de acordo com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região (Crefito-12), o piso salarial é definido por cada unidade da federação, respeitando as condições socioeconômicas de cada região. A matéria, que agora segue para análise na Câmara dos Deputados, também recebeu parecer favorável do seu relator, o senador Romário (PL-RJ). Segundo o parlamentar, 350 mil profissionais habilitados no Brasil serão beneficiados com a medida.

