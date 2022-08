Semed promove VI Encontro com professores de ensino religioso com foco no respeito

Com a temática “Ensino religioso e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), interculturalidade e fundamentos epistemológicos”, a Prefeitura de Manaus realizou hoje (3), o VI Encontro Municipal de Professores de Ensino Religioso. A ação teve a finalidade de dialogar e levar o conhecimento da perspectiva da interculturalidade voltada às práticas pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O encontro ocorreu no auditório Luiz Geraldo Pontes Teixeira, na sede da pasta.

Em toda a rede municipal de ensino, há 129 professores de ensino religioso. A função do Ensino Religioso nas escolas da Semed é ajudar o estudante a compreender a religião como fenômeno social em uma perspectiva científica, levando em consideração a proposta de educação em direitos humanos, bem como valorização de aspectos culturais e combater a intolerância religiosa.

De acordo com o diretor do Departamento de Gestão Educacional (Dege), Anézio Mar, essa ação possibilita que os profissionais da educação tenham formação de modo técnico a fim de auxiliar o processo pedagógico nas unidades de ensino.

“Esse encontro é de suma importância para a troca de experiências entre os nossos professores, além de desenvolver o processo de cidadania que envolve cultura, religião e credos que, de certo modo, visa compreender toda essas nossas pluralidades religiosas. Então, essa iniciativa fortalece as temáticas relacionadas ao ensino religioso na Semed”, declarou o diretor.

A assessora pedagógica do componente ensino religioso na Divisão de Ensino Fundamental da Semed, Solange Oliveira, explicou como o ensino religioso contribui para o ensino e aprendizagem dos estudantes.

“O ensino religioso na Semed consta como um dos componentes no currículo escolar municipal de Manaus. Esse momento é de suma importância para os professores de ensino religioso, porque dá mais credibilidade a esse componente curricular, que, às vezes, fica inviabilizado. Na escola pública, o ensino religioso é trabalhado na perspectiva da interculturalidade, do exercício dos direitos humanos e da cultura da paz”, destacou Solange.

Formação

O palestrante do evento foi o professor doutor em Ciência da Religião Emerson Sena, que ministrou o momento de formação do estado de Minas Gerais (MG), por meio de uma videoconferência transmitida pelo canal do YouTube Semed Manaus.

“A religião funciona para os homens e mulheres mais do que bênçãos, a presença dos orixás, guias, crenças e rituais. Por outro lado, os professores de ensino religioso devem abordar esse conteúdo de modo científico e acadêmico, sempre respeitando a forma de acreditar de cada um”, mencionou.

Relatos

O encontro foi positivo para o professor, João da Mata Cardoso, que atua na escola municipal José Garcia Rodrigues, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

“Estou achando maravilhoso, porque é uma possibilidade de a gente rever os colegas professores e aprendemos a melhor interagir um com o outro e com nossos estudantes em sala de aula. Sempre temos que estar nos reciclando e compartilhando experiências para que possamos construir um país melhor pela educação”, disse.

Com informações da Semed