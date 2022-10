Semasc promove sensibilização do Outubro Rosa em shopping de Manaus

Como parte das atividades da campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com o Amazonas Shopping, realizou, nesta quarta-feira, 26/10, uma ação de sensibilização sobre o câncer de mama.

Realizada no shopping, localizado no bairro Chapada, zona Centro-Sul, a ação distribuiu, além dos tradicionais laços rosas, material informativo contendo os principais sintomas da doença e como identificá-los, contando também com um espaço para selfies com a presença de um “foto spinner”, aparelho que possibilita a gravação de vídeos em 360°.

“Nós realizamos diversas ações ao longo de todo o ano e agora, no mês de outubro, nos juntamos à área da saúde para levar a mensagem de que a mulher precisa fazer exames, precisa se cuidar. Em nossas unidades trabalhamos com mulheres que estão enfrentando diversas situações, como violência doméstica e outras vulnerabilidades. Então, estamos aproveitando essa oportunidade para levar mais uma mensagem”, declarou a diretora de Área de Proteção Social, Lilian Gomes.

A servidora pública Karla Brandão, 41, foi uma das clientes que passeavam pelo shopping enquanto a ação era realizada. Em remissão há 5 anos, atualmente Karla se vê livre do diagnóstico que tanto a assustou anos atrás.

“Para mim, é de uma importância significativa que ações como esta sejam promovidas para que cada vez mais pessoas procurem se informar e se cuidar. Muitas mulheres acabam não se cuidando, não indo a um ginecologista, e só quem já teve uma doença como o câncer sabe a real importância de se manter sempre em dia com a saúde”, comentou.