Começa na segunda: Semana da Conciliação Trabalhista já tem 1.300 audiências marcadas

Com o slogan “A um passo da solução”, o evento será realizado na próxima semana (22 a 26 de maio), em todo o país

Promovida anualmente pela Justiça do Trabalho, a 7ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada de 22 a 26 de maio em todo o país. Com o slogan “A um passo da solução”, o evento tem o objetivo de promover acordos entre empresas e trabalhadores, encerrando os processos trabalhistas de forma mais rápida e eficaz.

Ao todo, estão pautadas para ocorrer 1.370 audiências no âmbito do TRT da 11ª Região. As audiências de conciliação serão realizadas nas 19 Varas do Trabalho de Manaus/AM, nas 10 Varas do Trabalho do interior do Amazonas e nas três de Boa Vista/RR. Os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Regional – Cejusc-JT 1º e 2º grau de Manaus/AM e de Boa Vista/RR também participarão do evento. As audiências poderão ocorrer no formato telepresencial, presencial ou híbrido, conforme determinação do juízo.

As partes que não inscreveram processos na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2023 podem, a qualquer tempo, procurar o Cejusc-JT do TRT-11 para agendar audiências de conciliação e mediação. As audiências ocorrem diariamente e ao longo do ano todo.

A manifestação de interesse em conciliar pode ser realizada no próprio processo, mediante peticionamento da parte, bem como através do preenchimento de formulário deste portal na aba “solicite uma audiência”ou por e-mail encaminhado ao endereço eletrônico dos Cejusc-JT (audienciavirtual.nupemec@trt11.jus.br e cejusc.boavista@trt11.jus.br).

Para mais informações basta acessar o Portal da Conciliação do TRT-11 no endereço: https://portal.trt11.jus.br/index.php/inicio-concilicacao

Abertura oficial

A cerimônia de abertura da 7ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada no TRT-11, em Manaus, no dia 22 de maio, às 7h30, no Cejusc-JT, localizado no 3º andar do Fórum Trabalhista de Manaus.

Pela parte da tarde, às 13h30, também no Cejusc-Jt em Manaus está agendada uma audiência de conciliação com acordo pré-agendado, entre trabalhadora de um supermercado que ajuizou processo na Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento da rescisão indireta e o pagamento de direitos trabalhistas. Ela alega, ainda, acúmulo nas funções de empacotadora, repositora e auxiliar de serviços gerais.

Com informações da assessoria