Seletiva de vôlei de praia define dupla representante do AM para competição nacional

Foi definida nas areias da Vila Olímpica de Manaus a dupla que irá representar o Amazonas na 2ª etapa do Circuito Amazônia de Vôlei de Praia. A seletiva local contou com seis equipes e teve apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), consagrando a dupla composta por Karine Costa e Ana Paula, como representantes do Amazonas para o circuito, vencendo Kivia Rodrigues e Bruna Aguiar por 2 sets a 0.

“Sabemos da força do Amazonas no vôlei de praia e ficamos felizes em contribuir para o sucesso desta seletiva. Nosso objetivo é dar todo o suporte necessário para que os atletas amazonenses estejam sempre no lugar mais alto do pódio”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Com o resultado, Karine e Ana Paula voltam as atenções para a próxima etapa, que acontece no sábado e domingo (30 e 31/07), em Boa Vista.

“Ficamos muito felizes com o resultado do jogo e estamos nos preparando bastante para representar nosso estado. Participar da seletiva agrega um crescimento de treino, de jogos, e com certeza vamos muito forte para o circuito”, ressaltou Karine.

Reunindo equipes do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins, o Circuito Amazônia de Vôlei é chancelado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e organizado pelas federações estaduais que integram a região amazônica brasileira.

O circuito acontece anualmente em três etapas, nas categorias masculino e feminino. Cada etapa gera uma pontuação para as duplas que conquistam o primeiro lugar no pódio. No final das três etapas, os resultados são somados, conforme a classificação de cada equipe, e a melhor dupla classificada representará a sua região no torneio nacional.

“Essa competição foi criada para levar oportunidade aos atletas da região da Amazônia Legal a participarem de competições de nível regional e nacional. Então é de suma importância atletas amazonenses nessa disputa, sempre buscando melhorias na qualidade técnica, física e psicológica, com foco no Circuito Brasileiro, que é de uma visibilidade mundial muito grande”, comentou o presidente da Federação Amazonense de Voleibol (FAV), Tadeu Picanço.

Calendário

Até o dia 29 deste mês a FAV realiza a Seletiva Local nos naipes masculino e feminino sub-19, as disputas acontecem das 19h às 22h, na quadra de areia da Vila Olímpica de Manaus. As duplas selecionadas irão disputar a etapa Regional Norte com atletas do Acre, Roraima e Rondônia, nos dias 30 e 31 deste mês.

*Com informações da assessoria