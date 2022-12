Seleção da Argentina chega a Buenos Aires e é recebida com festa

Depois de 36 anos, o troféu da Copa do Mundo está de volta a Buenos Aires. Um dia após a conquista do tri sobre a França, a seleção da Argentina chegou na capital por volta das 2h20 da madrugada (horário de Brasília) desta terça-feira.

O avião A330-200, da empresa argentina Aerolíneas, saiu do Qatar ainda na madrugada do domingo, fez uma parada na Itália para abastecer e aterrissou no Aeroporto Internacional Ezeiza, em Buenos Aires.

O primeiro jogador a descer do avião foi Messi, com a taça da Copa do Mundo nas mãos, ao lado do técnico Lionel Scaloni. Muitos jornalistas agurdavam na pista de pouso, que tinha um tapete vermelho da escada da aeronave até os ônibus destinados para a delegação.

Apesar do horário, uma multidão de torcedores estava nos arredores do aeroporto de Ezeiza. Eles fizeram festa assim que o desembarque aconteceu. O governo argentino decretou feriado nesta terça-feira, e uma grande comemoração é esperada nas ruas para recepcionar os campeões mundiais.

A delegação argentina deixou o aeroporto e se encaminhou para o alojamento do centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA). Eles ficarão hospedados lá até o desfile de comemoração do título pelas ruas de Buenos Aires, que deve começar por volta das 12h rumo ao Obelisco.

Além de conquistar a Copa, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do torneio. Ao longo da competição, o camisa 10 marcou sete gols e deu três assistências. Na final contra a França, ele marcou dois dos três gols da Argentina no empate por 3 a 3. Na disputa por pênaltis, o craque converteu a sua cobrança.

*Com Terra