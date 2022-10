Seleção brasileira mantém liderança no ranking da Fifa

O Brasil, que superou a Bélgica em março na liderança do ranking mundial da Fifa, consolidou em setembro a posição de número 1 da classificação, de acordo com a lista publicada nesta quinta-feira (6) pela entidade.

A menos de dois meses da Copa do Mundo do Catar (de 20 novembro a 18 dezembro), o Brasil (1.841,3 pontos) reforçou a liderança após as vitórias tranquilas nos amistosos de setembro contra Gana (3 X 0) e Tunísia (5 X 1).

A Bélgica (1816,71), que liderou o ranking de outubro de 2018 a março de 2022, permanece na 2ª posição.

A Argentina (1773,88) continua em 3º lugar, seguida por França (atual campeã mundial) e Inglaterra.

A Itália, que não se classificou para a Copa, está em 6º lugar, seguida pela Espanha.

*Com R7