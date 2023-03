Sejusc lança exposição com fotografias de pessoas com Síndrome de Down

No dia 21 de março foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down e a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) iniciou a celebração da data com a exposição “Um Olhar 21”, aberta ao público, no piso Castanheira do Manauara Shopping, com a presença de representantes de associações e de parte dos 25 modelos.

Luciana Freitas, mãe da Larissa, de 20 anos, conta que a filha ficou empolgada para a sessão de fotos e planejou a roupa e as poses que faria. Larissa é dançarina e disse ter gostado dos resultados.

“Eu achei muito importante a Sejusc fazer esse convite para as pessoas com Síndrome de Down numa data tão importante, para mostrar à sociedade que eles são iguais a qualquer um, eu achei maravilhoso. Ela nem dormiu direito para dizer a verdade, querendo ir logo e ela mesma se produzir para poder fazer as fotos”, entregou Luciana.

Joedi Porto, fotógrafo da exposição, diz que a ideia surgiu após fotografar um baile de debutante de uma jovem com Síndrome de Down e se surpreender com o resultado positivo, aí pensou na exposição em conjunto com a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPcD), da Sejusc.

“Descobri que eles realmente não tinham problema nenhum com fotografias. Então a gente quis mostrar as várias faces da Síndrome de Down com os modelos, mostrando que isso é completamente normal e que qualquer pessoa pode fotografar e que eles podem ter fotos bonitas”, explicou Joedi.

Compromisso público

Engajada na inclusão de todos os públicos, a titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, conta que a pasta focou em dar visibilidade à causa no dia 21 de março, com uma programação que incluiu, ainda, a iluminação do Teatro Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC).

“O nome da exposição é “Um Olhar 21” em referência aos três cromossomos do par 21. Essa é uma exposição que busca evidenciar as pessoas que têm Síndrome de Down e também a diminuição do preconceito, promover mais inclusão em relação a todas as pessoas e hoje, preferencialmente, em relação à Síndrome de Down, que é o dia comemorativo”, frisou Jussara.

Ainda na terça-feira (21/03), a secretária foi homenageada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) pelo trabalho realizado pela Sejusc em prol das pessoas com deficiências.

Parceria

O Manauara Shopping foi colaborador ativo da Sejusc na exposição “Um Olhar 21”, cedendo o piso Castanheira para uso do material e a estrutura para as fotografias. Isa Lucena, gerente de marketing do centro comercial, contou que esse tipo de integração faz parte da responsabilidade social da empresa.

“A gente sempre abre espaço para todas as causas, para todos os temas, que precisam ter visibilidade, e ficamos muito felizes quando fomos convidados para receber essa exposição que é linda, traz realmente um olhar muito especial para essas pessoas muito especiais e que precisam ser vistas e serem inseridas na sociedade cada vez mais”, pontuou a gerente.

O centro comercial também será iluminado nas cores azul e amarelo em referência à Síndrome de Down. A exposição segue até 31 de março.