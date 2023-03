Sejusc entrega mais de 400 RGs em ação em Borba

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), esteve em Borba (a 151 quilômetros de Manaus), nesta segunda-feira (20/03), para levar serviços de cidadania. Foram 424 RGs de primeira e segunda via entregues, e outros 200 solicitados, além da viabilização de emissão da certidão de nascimento e a entrega de uma cadeira de rodas.

A secretária Jussara Pedrosa destacou que a Sejusc está retomando as visitas aos municípios e atendendo demandas.

“Estamos com uma quantidade expressiva de documentos de pessoas que não foram buscar, e no caso do interior estamos indo até elas entregar, garantindo todo o fluxo necessário para que essas pessoas tenham sua cidadania garantido”, pontuou.

Os RGs entregues foram solicitados em uma ação do Governo do Amazonas realizada no fim de 2022. Rafael Morais, chefe do Departamento da Cidadania, foi o responsável pela equipe. Eles fizeram cerca de 600 atendimentos no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) no município.

“Viemos entregar os RGs emitidos e aproveitamos para emitir mais 200, que haviam solicitado. Também viabilizamos a emissão de certidão de nascimento gratuitamente no cartório da cidade. O atendimento começou às 8h15 e se estendeu durante todo o dia”, reforçou Morais.

Além dos documentos, também foram entregues duas cadeiras de rodas universais a Pessoas com Deficiência (PcDs). Outros municípios que tiveram emissão de RGs em 2022 receberão equipes da pasta.

*Com informações da assessoria