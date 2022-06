Seinfra realiza obra para recuperação na orla de Japurá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está realizando obras de recuperação de uma erosão situada na orla do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), na esquina da travessa Raimundo Vasconcelos com a avenida Amâncio Barbosa, no Centro da cidade.

Com investimento da ordem de R$ 2,5 milhões, a obra contempla a contenção do processo erosivo e a recomposição da pista da avenida Amâncio Barbosa, que é a principal via da cidade. A obra visa garantir a segurança do tráfego de veículos e dos moradores e das pessoas que circulam pela região.

Serviços

Foram concluídos os serviços de retirada de solo mole, corte de talude, aterro e compactação, drenagem profunda com colocação de bueiros, tubulação, bocas de lobo, escadarias hidráulicas, meio-fio, sarjeta e impermeabilização dos taludes com tela para a colocação de concreto.

Nesta etapa, está em andamento a construção de uma linha de rip-rap. Também serão realizados serviços de colocação de tela de aço, guarda corpo, passeio público e recomposição do pavimento rígido.

A obra apresenta 60% de avanço e previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2023.

Japurá está situada na calha do Alto Solimões e tem uma população estimada em 2.251 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

