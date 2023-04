Segundo Flávio Dino, há “ligação óbvia” entre atos golpistas e violência nas escolas

O ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) afirmou hoje que vê uma “ligação óbvia” entre os atos golpistas de 8 de janeiro e os recentes ataques às escolas nas últimas semanas.

O que aconteceu

Dino afirmou que tanto os atos golpistas quanto os ataques tem o mesmo “paradigma da violência, do ódio”. O ministro mencionou episódios durante a pandemia de covid-19, como invasão a hospitais, para comparar os dois casos.

Para Dino, o enfrentamento deste cenário será feito de “modo amplo”. No caso das escolas, ele disse que contará com uma combinação de inteligência policial e dimensão pedagógica.

O que Dino disse

“Entre o 8 de aneiro e a violência nas escolas há uma ligação óbvia. É o mesmo ethos, o mesmo paradigma, que é o paradigma da violência, do ódio. E nós precisamos enfrentá-lo na política e no espaço escolar” disse Flávio Dino, durante o seminário Rumos do Brasil, realizado pelo portal JOTA com a banca XVV Advogados.

“Se olharmos bem, o que aconteceu nos últimos anos? Invasão a hospital, campanha antivacina, vacina faz mal, agride médico, agride enfermeiros, agride políticos, agride o professor e agride os alunos. É o mesmo fio condutor, mas há um terrível fio condutor e isso precisa ser enfrentado de modo amplo” continuou.

Operação cumpre mandados contra adolescentes

Desde a manhã, policiais civis de cinco estados cumprem mandados de internação provisória contra adolescentes suspeitos de planejar ataques em escolas.

Segundo o MP, o grupo usava uma plataforma digital para planejar os atentados.

Os suspeitos são investigados por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa.

“Hoje, inclusive, realizamos uma operação integrada em cinco Estados porque identificamos um risco, uma articulação de adolescentes e jovens e adultos de cinco estados, mais ou menos, especulando ataques em escolas. Então, temos que usar inteligência policial e a dimensão pedagógica” disse o ministro Flávio Dino.

*Com informações de Uol