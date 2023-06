Segunda edição da ‘Câmara Cidadã’ leva estrutura da CMM à zona sul de Manaus

Com a finalidade de aproximar a Câmara Municipal de Manaus (CMM) da população, a Câmara Cidadã, projeto resgatado pelo presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), descentralizou serviços realizados na sede do Parlamento Municipal e levou os atendimentos para o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul da capital, onde acontece a segunda edição do projeto.

Entre os setores da Casa Legislativa que estão atendendo a população no mutirão de serviços, estão a Ouvidoria, Jurídico e a Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony. Além destes, quatro gabinetes rotativos foram montados para que os vereadores possam ouvir as demandas da população. A ação conta, ainda, com a realização de uma Tribuna Popular, da mesma forma que ocorre no plenário Adriano Jorge, da CMM.

“É histórico estarmos levando os atendimentos da Câmara para dentro dos bairros de Manaus desta forma. Da mesma maneira que fizemos na primeira edição, continuamos dialogando com as pessoas e entendendo as principais necessidades delas. Para além da oferta de serviços gratuitos, este é o papel da Câmara Cidadã”, afirmou Caio André.

A ouvidoria da CMM está na Câmara Cidadã oferecendo atendimento e orientação para a população da zona sul de Manaus. Vinculada à Presidência, a ouvidoria é o canal de participação e defesa dos usuários do serviço público municipal, garantindo os direitos básicos como direito à informação, à qualidade na prestação do serviço e controle social.

Usuários dos serviços públicos municipais podem procurar a ouvidoria, para apresentar sua manifestação, como sugestão, críticas, reclamações, denúncias e solicitações.

“Lembrando que a Ouvidoria não recebe só reclamação, recebe elogios, recebe todo tipo de notificação, e a partir dessa notificação a gente dá encaminhamento para o serviço e para o órgão competente. Quando a Câmara leva a Ouvidoria para esse projeto, nós inevitavelmente vamos para perto da população”, explicou Thiago Botelho, coordenador da Ouvidoria da CMM.

Na estrutura de 800 metros quadrados, além das salas e stands de atendimento dos mais de 100 serviços disponibilizados nesta edição, quatro gabinetes foram preparados para receber moradores da região.

Outro serviço da CMM que reforça a segunda edição da Câmara Cidadã é o da Escola do Legislativo da CMM. O diretor Maurício Brilhante, reforça que a capacitação por meio dos cursos oferecidos pela escola aumenta as chances no mercado de trabalho.

“Para ter emprego e trabalho, as pessoas precisam se qualificar. A Escola do Legislativo tem excelentes oportunidades de qualificação, nós temos mais de 90 cursos EAD. Se você não souber como se cadastrar ou como escolher o curso, a nossa equipe da Câmara Municipal de Manaus está apta a instruir você”, disse Maurício.

Durante os dois dias de serviços, a CMM também disponibiliza uma equipe técnica para atendimentos jurídicos. Os servidores da casa orientam a população da zona sul sobre direitos e deveres jurídicos e encaminham para órgãos competentes e resolução de problemas.

A “Câmara Cidadã” também recebe uma Tribuna Popular com 30 lideranças de 10 bairros da zona sul de Manaus. A intenção é levar a ação para todas as zonas da cidade e ouvir a população mais de perto.