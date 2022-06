Sedecti realiza Hackathon Bio Amazônia para incentivar inovação em cadeias produtivas

Evento é resultado da parceria entre Sedecti e Instituto Visão Amazônica e vai reunir, em formato de maratona, profissionais e entusiastas de diversas áreas relacionadas à tecnologia da informação e bioeconomia

O Governo do Amazonas vai promover o Amazon Hacka – Bio Amazônia na Expo Amazônia BIO&TIC, que ocorrerá de 30 de junho a 2 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus.

O Hackathon Bio Amazônia (Amazon Hacka) terá como temática a Bioecomonia, com enfoque no desenvolvimento de soluções inovadoras para o fortalecimento de cadeias produtivas amazônicas. O desafio será apresentado aos competidores no primeiro dia do evento e as soluções deverão atender a áreas estratégicas da Bioeconomia Amazônica.

O evento reúne, em formato de maratona, profissionais e entusiastas de diversas áreas relacionadas à tecnologia da informação, biotecnologia, design, negócios, biologia, entre outras, com objetivo de desenvolver soluções inovadoras e aplicáveis, que otimize o Polo de Bioeconomia como um vetor econômico viável e sustentável para a manutenção da floresta e, também, para o desenvolvimento econômico e social dos povos da Amazônia.

Inscrição

Para os competidores, as inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por meio de preenchimento de formulário, no site: https://hackathonbioamazonia.tech, até 8h do dia 28 de junho de 2022.

Cada equipe deverá fazer sua inscrição de forma individual. Cada membro deve realizar o seu cadastro adicionando o nome da equipe. Não será permitida a inscrição com o mesmo e-mail, CPF ou quaisquer outros dados pessoais por mais de um participante, e a formação de equipes deverá respeitar um número mínimo de quatro e máximo de cinco membros.

ExpoAmazônia

A ExpoAmazônia tem como objetivo discutir, integrar, consolidar e alavancar os polos de Bioeconomia e Digitais da região Amazônica, como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis, para a manutenção da floresta Amazônica e, também, para o desenvolvimento socioeconômico dos povos da Amazônia.

“Podem participar do Hackathon – Bio Amazônia, pessoas físicas, startups, pesquisadores e outros que tenham uma boa ideia para solucionar problemas reais com enfoque na Bioeconomia Amazônica. As equipes selecionadas poderão concorrer a prêmios que variam de R$ 2,5 mil até R$ 25 mil, cuja regra está no regulamento”, disse o chefe de Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação (DTI), Leonardo Silva.

O evento também tem o intuito de trazer oportunidades de negócios para esses polos. “Esta é uma ótima oportunidade, tanto para quem quer um incentivo no desenvolvimento da sua solução, como para a Bioeconomia local, que acreditamos ser um dos vetores econômicos mais importantes para o desenvolvimento na nossa região”, completou Silva.

Com informações da Sedecti