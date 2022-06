Sedecti, Embrapa e Mapa se preparam para Fórum de Desenvolvimento Sustentável

Evento reunirá na próxima segunda e terça-feira (20 e 21), vários segmentos da base econômica do estado e contará com a participação de órgãos, entidades e institutos do setor público e privado

Os secretários Angelus Figueira, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), e Valdenor Cardoso, secretário executivo de Planejamento Estratégico, se reuniram na tarde de ontem (15), com representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Amazônia Ocidental), Everton Rabelo Cordeiro, e com o superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amazonas (SFA-Mapa), Guilherme Pessoa.

A pauta da reunião foi o alinhamento entre os órgãos para participação no Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, que acontece nos dias 20 e 21 de junho de 2022, no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus.

“A Embrapa e o Mapa são nossos parceiros e representam o setor que mais tem crescido, que é o agronegócio. Estamos estartando esse evento e queremos convidá-los para incluí-los em nosso rol de parceiros, porque tanto a Embrapa quanto o Mapa são peças importantíssimas para a construção dos debates que teremos no Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Queremos que vocês façam parte desse plano estratégico em políticas públicas, que foi solicitado pelo governador Wilson Lima e que tem como propósito transformar a economia do Amazonas. Contamos com a Embrapa e com o Mapa e vocês podem contar conosco”, frisou Angelus Figueira.

O dirigente da Embrapa Amazônia Ocidental, Everton Rabelo Cordeiro, destacou que assim como a Sedecti, o Governo do Amazonas pode contar com todo o apoio que for necessário do órgão.

“Vocês podem contar conosco no que depender de todo o suporte que a Embrapa puder disponibilizar e, se existe um órgão no governo que está pensando no futuro, esse órgão é a Sedecti. Contem conosco para fortalecer essa parceria”, ressaltou o representante da Embrapa.

Fórum

De acordo com o secretário Angelus Figueira, o Fórum de Desenvolvimento Sustentável vem para apresentar um “plano estratégico de políticas públicas que deve se tornar um programa Estado, e não de governo”.

“Precisamos transformar a economia do Amazonas, e isso só será possível se tiver a participação de todos os setores que precisam ser turbinados, como é o caso do manejo florestal sustentável, uma vez que temos uma reserva florestal três vezes maior que a do Pará. Precisamos adequar uma série de questões para o Amazonas poder avançar verdadeiramente”, disse o titular da Sedecti.

O Fórum é um compromisso do Governo do Amazonas e foi desenhado para discutir e criar alternativas que gerem ocupação e renda para a população da capital e do interior, fortalecendo e complementando a economia gerada pelo Polo Industrial de Manaus (PIM). Para o interior, a ideia é trabalhar a expansão de lavouras industriais (cacau, café, açaí e outras culturas), assim como, incentivar o uso sustentável dos recursos naturais, a exemplo do manejo florestal sustentável.

Com informações da Sedecti