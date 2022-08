Sedecti apresenta edital de financiamento para projetos de impulso a cadeias produtivas

A pedido da Sudam, a Sedecti será a articuladora junto a instituições de ensino e pesquisa para mobilizar a construção de projetos voltados ao desenvolvimento da produção em territórios do Amazonas. Instituições podem submeter projetos até 30 de setembro

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) reuniu-se hoje (22) com instituições de pesquisas e ensino para apresentar o edital de projetos relacionados ao desenvolvimento da produção do Amazonas. A demanda é uma solicitação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que filtrará e avaliará as propostas. A reunião ocorreu no auditório da Sedecti, na Cachoeirinha.

De acordo com o documento enviado pela Sudam à Sedecti, o objetivo do edital é estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas.

Os pesquisadores interessados em submeter seus projetos, devem enviar proposta até o dia 30 de setembro para o e-mail: secti@sedecti.am.gov.br. Após o envio, a Sudam fica responsável pela captação.

O secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) da Sedecti, Luiz Herval, contou como surgiu o convite para a Secretaria ser proponente e gestora de recursos.

“A Sudam enviou um ofício ao secretário Angelus Figueira, ofertando linhas de financiamento para diversas cadeias produtivas no Amazonas. O orçamento de cada projeto será de R$500 mil. Convidamos as instituições de pesquisas e ensino, tanto públicas, quanto privadas, para que fizéssemos os projetos no prazo estipulado. Professores e coordenadores, estiveram na Sedecti para tirarem dúvidas sobre o edital. O intuito é trabalhar juntos as cadeias produtivas prioritárias”, esclareceu Herval.

A reunião contou com a presença de mais de 30 pesquisadores e representantes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

“É uma oportunidade para podermos complementar projetos que estão já iniciados. Temos cadeias produtivas bastantes consolidadas, mas que precisam ainda de determinados apoios. Vejo como uma grande oportunidade em fazer com que todos os envolvidos nesse processo possam dialogar da melhor forma”, disse o secretário executivo.