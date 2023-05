Secretaria do Meio Ambiente firma parceria e abre ponto de coleta de óleo de cozinha

O óleo usado será coletado na sede da secretaria pela empresa H2O Sustentável, reciclado e transformado em biocombustível.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) é, agora, um ponto de coleta de óleo de cozinha usado. A iniciativa é uma parceria com a empresa H2O Sustentável e incentiva a destinação correta do resíduo, que será reciclado e transformado em biocombustível.

As entregas podem ser realizadas das 8h às 17h, na sede da Sema, localizada na Avenida Mário Ypiranga, 3280, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. É o que explica a coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental da Sema, Maria Edilene Neri.

“Instalamos um ponto de entrega na recepção da Sema. Então, quem tiver aquele óleo guardado, pode vir aqui e entregar. Quem quiser começar a fazer o certo, é só deixar o óleo esfriar, colocar numa garrafa pet ou pote bem vedado e trazer para o nosso ponto de coleta”, ressaltou.

Segundo dados de fabricantes de óleo de cozinha, a cada quatro litros de óleo usados, pelo menos um é descartado de forma incorreta, o que representa um potencial de mais de 700 milhões de litros de óleo lançados no meio ambiente por ano.

O CEO da H2O Sustentável, Paulo César Marosso, ressalta a importância de fazer o descarte correto do resíduo. A parceria com a Sema integra o Programa “Rio Limpo Começa em Casa”, iniciativa da empresa que já acontece há cinco anos em Manaus.

“O óleo tem um grau de degradação grande, porque um litro jogado de forma incorreta contamina 20 mil metros quadrados de superfície de água, uma área equivalente a um campo de futebol. A água é a fonte de vida e nós precisamos aderir a essas pequenas mudanças de hábito que fazem a diferença”, ressaltou.

Todo o óleo de cozinha destinado à Sema será coletado pela H2O Sustentável, que fará a destinação do resíduo para São Paulo, onde passará por um processo de purificação e beneficiamento. De lá, o material será levado para uma usina no Rio de Janeiro, onde será transformado em biocombustível.

A iniciativa ocorre na Semana de Conscientização da Reciclagem do Óleo Vegetal Comestível do Amazonas, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 44.166, de 07 de julho de 2021.

Com informações da Sema