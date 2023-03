Saullo Vianna, bancada do AM e prefeitos apresentam demandas à Ministra da Saúde

Entre as reivindicações, foram encaminhados pleitos para aumento dos repasses orçamentários do SUS aos municípios

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) e membros da bancada do Amazonas no Congresso, acompanhados de dezenas de prefeitos do interior, encaminharam ontem (29), à ministra da Saúde, Nisia Trindade, pleitos que buscam o fortalecimento da rede pública de saúde dos municípios.

“Nesta audiência com a ministra, os prefeitos e prefeitas do interior tiveram a oportunidade de apresentar um diagnóstico sobre a situação da saúde pública em seus municípios. Entre os pleitos que encaminhamos à ministra Nisia Trindade, o aumento dos repasses orçamentários do SUS, que se encontram bastante defasados em relação até mesmo a alguns estados da Região Norte “, informou o parlamentar.

Em resposta, a ministra classificou as reivindicações como “mais do que justas” e mostrou conhecimento sobre a rede de saúde no Amazonas. “Acompanhei de perto muitos problemas do estado do Amazonas. E vamos trabalhar com toda a atenção e todo o diálogo com os prefeitos pela superação desses problemas”, afirmou a ministra Nise Trindade

Bancada e prefeitos unidos

Além do coordenador da bancada do Amazonas, senador Omar Aziz, participaram da audiência as prefeitas de Itapiranga, Denise Lima; e de Ipixuna Maria Paula Oliveira e os prefeitos de Manacapuru, Beto D”Ângelo; de Parintins Bi Garcia; São Paulo de Olivença, Gibe Martins; Urucurituba Claudenor Pontes (Sabugo); Eirunepé, Raylan Barroso; Boa Vista do Ramos, Eraldo CB; Juruá, Doutor Júnior; Nono Airão, Frederico Júnior; Autazes, Andresson Cavalcanti; Paulino Grana, de Silves, de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, presidente da Associação dos Municípios do Amazonas; Itacoatiara, Mario Abrahim; Eirunepé, Chico do Belo; e Tapauá, Gamaliel Andrade.

