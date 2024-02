Em uma articulação que iniciou no Festival de Parintins do ano passado, quando o deputado federal, Saullo Vianna (União-AM), levou o hoje ministro do Turismo, Celso Sabino à festa, foram iniciadas as tratativas para a concretização da parceria entre governo federal e o Sistema CNC – Confederação Nacional do Comércio em apoio ao evento neste ano.

Ao lado de Vianna e dos presidentes dos bois Caprichoso, Rossy Amoedo, e do Garantido, Fred Góes, do prefeito Bi Garcia, entre outros parlamentares, Celso Sabino disse que a perspectiva é de que em 2024 um público recorde de turistas visite o Amazonas para assistir ao maior festival cultural do mundo.

“Saímos desta reunião certos de que neste ano o Festival de Parintins contará com mais apoio para proporcionar mais conforto aos turistas que forem ao evento”, afirma Sabino.

Sabino é colega de partido de Saullo Vianna e, após ir ao Festival de Parintins de 2023, segundo o parlamentar amazonense, o ministro se declarou apaixonado pela cultura amazonense, chegando a cantarolar toadas dos bois Caprichoso e Garantido.

“Nossa parceria com o ministro Celso Sabino busca fortalecer ainda mais o turismo no Amazonas através do maior festival folclórico do mundo, que é o nosso Festival de Parintins. E, ajudando a nossa cultura e o nosso turismo, a gente gera emprego e renda e desenvolve ainda mais nosso estado e Parintins”, afirmou Vianna.

Amazonas como potência turística

Logo após voltar do Festival de Parintins do ano passado, o ministro Celso Sabino já teria anunciado que o evento mereceria mais atenção e que buscaria mais apoio por parte do governo federal.

“Um privilégio receber o deputado Saullo Vianna, grande defensor do Amazonas. No ano que vem vamos estar de novo no Festival Folclórico e aproveito para anunciar novas parcerias com o governo federal, que vão fomentar o turismo local”, disse Sabino na ocasião, em que colocou o Ministério à disposição para alavancar o turismo no Amazonas

Participaram, ainda, da reunião o deputado federal Pauderney Avelino (União-AM) e o secretário de Desenvolvimento Urbano do Amazonas, o deputado licenciado, Fausto Júnior, além de executivos da CNC e do governo federal.

