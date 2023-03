Saullo Vianna aprova proposta para visita técnica do GT da Reforma Tributária à ZFM

Ideia do parlamentar do AM é mostrar in loco potencial do polo industrial e a importância do modelo ao país e ao planeta

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) conseguiu aprovar requerimento para que os 12 parlamentares que integram o Grupo de Trabalho que analisa a proposta de Reforma Tributária façam uma visita técnica ao Polo Industrial de Manaus.

O objetivo é convencer o colegiado que as vantagens competitivas de que a Zona Franca de Manaus usufrui hoje têm importância social, econômica e ambiental não somente para o Amazonas, mas para o país e o planeta.

“Agradeço os colegas de bancada do Amazonas, que subscreveram a nosso requerimento, e ao conjunto de deputados que nos dão a chance de provar que o nosso modelo de desenvolvimento regional é exitoso, superavitário, gera 500 mil empregos diretos e indiretos e dá uma contrapartida ambiental conservando 97% das florestas do Amazonas”, pontuou Saullo.

Saullo Vianna também subscreveu requerimento aprovado para a realização de uma mesa redonda com ele o colegiado em Manaus.

*Autonomia financeira* – Em pronunciamento na Câmara dos Deputados em sessão solene pelos 56 anos da Suframa, o deputado Saullo Vianna defendeu que o governo federal retome a autonomia financeira da autarquia, uma forma de alavancar os investimentos em infraestrutura tanto na capital como nos municípios do interior.

“Essa medida seria fundamental para o desenvolvimento regional dos municípios do Amazonas. Com a autonomia financeira, a Suframa terá mais condições de investir na infraestrutura necessária para atrair novos investimentos e gerar empregos em nossa região. Conto com o apoio de todos os nossos representantes para que possamos trabalhar juntos em prol do desenvolvimento sustentável do Amazonas”, revelou Saullo Vianna.

Com informações da assessoria