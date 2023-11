Sassá se reúne com moradores de quatro bairros de Manaus para ouvir demandas

O encontro aconteceu no Santa Etelvina, e reuniu 100 moradores dos bairros Coroado, Nova Cidade e Monte das Oliveiras

A pedido de moradores, o vereador Sassá da Construção Civil (PT) visitou ontem (25) o bairro do Santa Etelvina, zona norte de Manaus, para ouvir demandas de comunitários, entre eles, representantes dos bairros Coroado, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, além de moradores do Rio Piorini. A visita foi intermediada pela diretoria do Instituto Vida e Cidadania, Aluísio Pereira e Fred Queiroz.

Sassá considera positiva a avaliação da agenda e espera atender todas as demandas que foi lhe foram solicitadas.

“Essa visita foi muito produtiva, fui convidado a vir in loco ouvir as demandas dos moradores, conversar, buscar alternativas para solucionar os problemas. Os pedidos são coerentes e vou encaminhar para o Poder Executivo. Temos certeza que seremos atendidos para garantir as melhorias necessárias para a população”, destacou o vereador.

Durante o encontro, os moradores solicitaram melhorias de infraestrutura como implantação e recapeamento asfáltico, iluminação, transporte público e limpeza nos igarapés.

“Ir até o local em que sou chamado é muito importante, pois assim, consigo ouvir a população e buscar melhorias necessárias. Tenho muitos pedidos de providências, o que representa que o cidadão está tendo voz”, finalizou Sassá.

Com informações da assessoria