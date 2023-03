Sassá quer frente parlamentar para acompanhar protesto contra medidores aéreos

A ideia do parlamentar é garantir os protestos sejam pacíficos, sem uso de violência

O vereador Sassá da Construção Civil (PT), apresentou hoje (7), um requerimento para a criação de uma Frente Parlamentar na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para acompanhar o movimento da população que se manifesta contra a instalação dos medidores aéreos da Amazonas Energia.

O parlamentar tem apoiado a mobilização popular contra a instalação dos equipamentos. Na última sexta-feira (03/03) ele esteve presente no Dom Pedro, quando os moradores foram pra rua impedir o avanço dos veículos da concessionária. Nesta segunda-feira (06/03) o parlamentar esteve no Conjunto Ajuricaba, onde ouviu os relatos dos moradores, a maioria idosos e mulheres que têm desconfiança sobre o novo sistema.

A ideia do vereador é garantir que os protestos sejam pacíficos, sem uso de violência. Apenas para dar o recado para a Amazonas Energia que quem manda na cidade é o povo que não quer os medidores por vários motivos.

“Além de haver a desconfiança sobre o aumento inexplicável no valor da fatura, sem que o morador tenha aumentado o consumo, também há a questão que estes equipamentos deixam a cidade ainda mais poluída visualmente. Já não basta um emaranhado de fios que ficam suspensos sobre as nossas cabeças? É sobre isso que nós vamos discutir ainda nesta semana na Câmara, através do Projeto de Lei do presidente da Câmara, Caio André, que eu assino embaixo, e tenho certeza que terá apoio da maioria no plenário para proibir esse modelo de medidor”, concluiu Sassá.

Os novos modelos começaram a ser instalados no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus, em 26 de novembro de 2021. Em janeiro de 2022 a concessionária expandiu a implantação para a zona norte de Manaus, quando começaram os protestos da população que estão ganhando cada dia mais força podendo, segundo o vereador, acabar saindo do controle se não houver a presença dos representantes do povo.

Com informações da assessoria