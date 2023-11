Saneamento básico: Centro de Manaus recebe obras de implantação de rede de esgoto

As obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário em Manaus seguem nos próximos dias com uma série de serviços em diversos pontos da cidade. Nesta semana, as equipes da Águas de Manaus iniciaram os trabalhos de implantação de rede no Centro da cidade.

Na avenida Leonardo Malcher, trecho entre as ruas Tapajós e Ferreira Pena, o serviço deve finalizar ainda hoje (24). Já na rua dr. Machado, no trecho entre a avenida Getúlio Vargas e rua Tapajós, a obra irá se estender por mais cinco dias.

Nestes locais, o serviço acontece no horário entre 8h e 18h. Durante o período de realização da obra, uma pista ficará interditada.

Além do Centro de Manaus, as equipes seguem com obras nos bairros Adrianópolis e Nossa Senhora das Graças (conjuntos Vieiralves e Manauense). Antes do início das obras, a Águas de Manaus reuniu com a Associação de Empresários do Vieiralves (AEV) e com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel Amazonas) para orientar sobre o serviço.

Nos próximos dias, os serviços ocorrem das 9h às 17h nas ruas Brasil e São Luís, e das 20h às 5h na Avenida Mário Ypiranga (esquinas com as ruas Fortaleza e do Amparo). Ainda durante a noite, o serviço segue na avenida Djalma Batista, sentido bairro, no trecho entre o banco Sicoob e a Burger King.

No domingo (25), equipes se concentram em serviços de sondagem na esquina da avenida Umberto Calderaro Filho com a rua Marciano Armond, no bairro Adrianópolis.

“É um trabalho que vai representar um salto no nosso alcance de esgotamento sanitário na cidade. A previsão é de fechar 2023 com mais de 30% de cobertura. É um avanço que vai beneficiar a população, pois uma cidade com acesso a saneamento básico tem melhoria nos indicadores de saúde, turismo, valorização imobiliária e educação”, destaca o gerente de Projetos da Águas de Manaus, Jean Damasceno.

Com informações da Águas de Manaus